جوتيريش يؤكد أنه لا مفاوضات سلام أوكرانية قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا ستنعقد في وقت ما، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.



وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين "هذه الحرب لن تستمر للأبد. سيأتي وقت تجري فيه مفاوضات سلام".

وأضاف في تصريحات حسب ترجمة رسمية باللغة الألمانية "لا أرى ذلك في المستقبل القريب. لكن يمكنني أن أقول شيئا واحدا. لن نستسلم أبدا".

طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا من السكان اليوم الأربعاء الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل لأن القصف الروسي ألحق أضرارا بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب.

ويشيع استخدام نترات الأمونيوم كمصدر للنيتروجين لصناعة الأسمدة ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استنشق المرء كميات كبيرة منه. ولم تعلق روسيا على الفور على التقرير ولم يتسن لرويترز التحقق منه.

وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك "نؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك"، مضيفة أن المستودع يقع في منطقة كراماتورسك.