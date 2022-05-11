بعد اغتيالها.. قوات الاحتلال تقتحم منزل الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في القدس

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت باقتحام منزل الصحفية الفلسطينية، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة، حيث تقوم حالياً بفض التجمع في محيطه.

جاء ذلك بعد ساعات من اغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الشرطة الإسرائيلي طلبت عدم وجود تجمع وإطفاء أصوات الراديو، وسط غضب من الأهالي وصياح على الشرطة.

ودانت منظمات ودول بأشد العبارات الجريمة البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، في مخيم جنين.

وأكد مدير معهد الطب العدلي في نابلس أن الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة "كانت قاتلة وبشكل مباشر في الرأس".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة المرحومة شيرين أبو عاقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي.