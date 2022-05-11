شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تشكر القيادة السياسية: تبذل مجهودا لتوفير حياة كريمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة علي ما تقوم به من جهود من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

وأضاف النائب علاء عابد، أنه بالرغم من أن هناك صعوبات يمر بها العالم ومن ضمنها مصر، منها جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن العمل يجري على قدم وساق وفقا للخطط الاستراتيجية كما هو مخطط للانتهاء منها في الفترة الزمنية المحددة لذلك، متابعا: "وبالتالي وجب علينا تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية والذى أرسى قواعد الجمهورية الجديدة بما تحمله من مشروعات تنموية واهتمام غير مسبوق بالمواطن".

اجتماع اللجنة اليوم حضره اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وسيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل، وسامي فرج رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء ماجد عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومحمد فريد مساعد وزير التخطيط المشروعات القومية، والمهندسة هناء ثروت مهندس أول بوزارة التخطيط.