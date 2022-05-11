شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يتلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية للمشاركة فى دعوة الرئيس السيسى للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، دعوة من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بأن يرسل الحزب رؤيته بشأن تنفيذ دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني الذى دعا إليه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وذكرت الدكتورة رشا راغب أنه يسعدها تلقى رؤية حزب إرادة جيل خلال أسبوع على أن تشمل محاور الحوار ومحدداته وآليات عمله وأجندته حتى يتسنى لنا البدء فى تنفيذ جلسات الحوار وفقا لرؤية واضحة ومحاور عمل محددة.

وأعرب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل عن سعادته وتقديره لهذا الخطاب من الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.