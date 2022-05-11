شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الملياردير «بيل جيتس» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس إصابته بفيروس كورونا على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب جيتس في تغريدة " لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني من أعراض متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل لحين شفائي".

وأضاف أنه محظوط لكونه حاصل على جرعتي اللقاح والجرعة التنشيطية.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن جيتس مطلع هذا الشهر تحذيره من أن جائحة كورونا لم تنته.

وأنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر" أكثر انتقالا وأكثر فتكا "، وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات طويلة التأثير لمنع العدوى.