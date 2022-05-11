انت الان تتابع خبر الكشف عن حالة أراوخو بعد اصابته بارتجاج في المخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر نادي برشلونة تغريدة عبر "تويتر" عقب المباراة وأكد أن "اللاعب أصيب بارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى مدينة برشلونة".

وقد أشارت تقارير صحفية اليوم ، إلى أن "اللاعب حصل على التصريح الطبي الذي يؤكد سلامته ويمكنه من الخروج من المستشفى وإكمال مرحلة التعافي في بيته بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، قبل أن يلتحق بتدريبات ”البلوغرانا“ في الأيام المقبلة".



وأوضحت صحيفة "آس"، أن "أراوخو سيغادر المستشفى في الساعات القليلة القادمة، بعدما قضى الليلة الماضية هناك، عقب سقوطه مغمى عليه في مباراة سيلتا فيغو، بسبب صدام بالرأس مع زميله غافي، كما أن الاختبارات أكدت أنه لا يعاني من أي أعراض خطيرة، وقد يكون جاهزاً لمباراة خيتافي المقبلة".

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قد قال أمس إن "اللاعب بخير بعد تعرضه لارتجاج في المخ، حيث قضى الليلة كاملة في مستشفى برشلونة كإجراء احترازي".



وأوضح أن "الطبيب المعالج للاعب أكد له أنه واع وبعيد عن الخطر، ولو سارت الأمور على ما يرام سيعود إلى المنزل"، مشيرًا إلى أنه "كان يخشى من حدوث مصيبة جديدة بالملاعب الأوروبية بعدما شاهده يسقط في الملعب".

وتعرض أراوخو لإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد برشلونة لـ72 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 43 في المركز الـ11، بينما حسم ريال مدريد لقب الليغا رسميا.

