انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تعود بجلسة تصوير مثيرة بعد انفصالها عن أبو هشيمة (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مجموعة من الصور عبر حسابها على "تويتر"، وذلك في عودة لها لجلسات التصوير بعد انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.
وبهذه الصور، تعود الفنانة المصرية لهوايتها المفضلة في نشر جلسات التصوير المعتادة لها والتي كانت تنشرها بكثر أثناء زواجها من رجل الأعمال المصري وقبل ذلك.
وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا طلاقهما منذ عدة أيام، وذلك عقب زواج استمر لمدة عامين تقريبا، حيث تزوجا في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين؛ إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.