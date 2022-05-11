ياسمين صبري تعود بجلسة تصوير مثيرة بعد انفصالها عن أبو هشيمة (صور)

وبهذه الصور، تعود الفنانة المصرية لهوايتها المفضلة في نشر جلسات التصوير المعتادة لها والتي كانت تنشرها بكثر أثناء زواجها من رجل الأعمال المصري وقبل ذلك.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا طلاقهما منذ عدة أيام، وذلك عقب زواج استمر لمدة عامين تقريبا، حيث تزوجا في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين؛ إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.