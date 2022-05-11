قصف روسي يلحق أضراراً بمستودع أوكراني.. لتخزين نترات الأمونيوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا من السكان اليوم الأربعاء الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل لأن القصف الروسي ألحق أضرارا بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب.



ويشيع استخدام نترات الأمونيوم كمصدر للنيتروجين لصناعة الأسمدة ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استنشق المرء كميات كبيرة منه. ولم تعلق روسيا على الفور على التقرير ولم يتسن لرويترز التحقق منه.

وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك "نؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك"، مضيفة أن المستودع يقع في منطقة كراماتورسك.

أعلنت القوات المسلحة الروسية اليوم الأربعاء أنها دمرت المزيد من مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في موسكو، إن "القوات الصاروخية ووحدات المدفعية قصفت 407 مناطق تحتوي على تجمعات ومعدات عسكرية، ودمرت 13 نقطة قيادة وأربعة مواقع لقاذفات صواريخ من طراز أوسا-إيه كيه إم و 14 مستودع ذخيرة".

كما دمر سلاح الجو نقطتي قيادة وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم إسقاط تسع طائرات مسيرة أوكرانية، إحداها فوق "جزيرة الثعبان" ذات الأهمية الاستراتيجية في البحر الأسود.