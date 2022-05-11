لهذا السبب. الصين تحذف تصريحات مدير منظمة الصحة عن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذفت الصين منشوراً للأمم المتحدة من موقع ويبو للتواصل الاجتماعي نقل تصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية، قال فيها إن سياسة "صفر كورونا" التي تطبقها الصين غير مستدامة، بعد فترة وجيزة من نشره اليوم الأربعاء.



وعطل ويتشات، الموقع الصيني الآخر للتواصل الاجتماعي، مشاركة منشور مماثل للأمم المتحدة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير المنظمة في إفادة صحافية أمس الثلاثاء: "لا نعتقد أنها مستدامة بسبب سلوك الفيروس وما نترقبه في المستقبل".

ونشرت الأمم المتحدة تصريحاته على حساباتها للتواصل الاجتماعي بالصينية، ولم ترد الأمم المتحدة ولا موقع ويبو حتى الآن على طلبات للتعقيب، في حين أضاف ويتشات توضيحاً مع المنشور قال فيه: "تحظر مشاركة هذا المقال، لانتهاكه القوانين واللوائح ذات الصلة".