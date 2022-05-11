اليوم.. وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون في ألمانيا الحرب في أوكرانيا وكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في منتجع فانغلز على بحر البلطيق في شمال ألمانيا اليوم الأربعاء.



ولم تتلق السلطات المحلية حتى الآن أي إخطارات عن مظاهرات في المنتجع بولاية شليزفيغ-هولشتاين.

وتستعد شرطة الولاية للحدث بعدد كبير من أفراد الشرطة، على غرار اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة لوبيك بنفس الولاية في 2015، عندما نشر حوالي 3500 فرد من أفراد الشرطة.

ومن المنتظر أن يناقش الوزراء في الاجتماع الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا.

وتولت ألمانيا رئاسة مجموعة السبع هذا العام.

وسيكون الحدث الأبرز اجتماع القمة برئاسة المستشار أولاف شولتس من 26 إلى 28 يونيو (حزيران) المقبل في قصر "إلماو" بولاية بافاريا جنوب ألمانيا.