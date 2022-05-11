ميدفيدف يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب بالوكالة على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيدف الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بـ "حرب بالوكالة" على روسيا، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على مساعدات لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار، وقال إن الاقتصاد الأمريكي سيعاني تبعات ذلك.



وقال على تطبيق تيليغرام إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، محاولة "لإلحاق هزيمة كبيرة ببلدنا وتكبيل تنميتها الاقتصادية ونفوذها السياسي في العالم"، وأضاف أن ذلك لن ينجح.

ويشغل ميدفيدف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بعد استقالته من رئاسة الوزراء في يناير (كانون الثاني) 2020.

كما اتهم فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) على تليغرام أيضاً واشنطن باستخدام حزمة المساعدات لإثقال كاهل أوكرانيا بالدين ومصادرة احتياطياتها من الحبوب في المقابل.