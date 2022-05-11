شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبلوماسي يؤكد أن بوتين "سيكون سعيداً" بتغيير بريطانيا بروتوكول إيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

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قال دبلوماسي أوروبي اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيكون سعيداً" بالخطط البريطانية لتغييرات منفردة في بروتوكول إيرلندا الشمالية.



وأضاف الدبلوماسي أن مثل هذا القرار "سيكون خطوة غير مسؤولة تماماً ويهدد بتقويض الوحدة الغربية حول أوكرانيا والجهود للدفاع عن القانون الدولي ضد روسيا".

وتابع الدبلوماسي، الذي طلب حجب هويته "من المؤكد أن هذا ليس الوقت المناسب للمقامرة بسمعة بريطانيا باعتبارها نصيراً قوياً للنظام الدولي القائم على القواعد".