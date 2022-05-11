إصابة الصحفي الفلسطيني علي السمودي برصاصة في الظهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إصابة الصحفي الفلسطيني علي السمودي جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم.



وقالت الوزارة إن السمودي، أصيب برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن السمودي أصيب خلال تغطيته لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين رفقة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برصاص حية في الرأس وتوفيت بعد فترة قصيرة متأثرة بجراحها.