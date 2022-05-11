فلسطين: دعوات إسرائيل للتحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة "لطمس الجريمة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة "يثير السخرية ومحاولة لطمس الحقيقة بروايات مضللة وكاذبة بحثاً عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية".



وأضافت في بيان أن "دولة فلسطين لا تثق بأية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال لأنها وفي ضوء تجاربها الطويلة لا تؤدي إلى مكان سوى تبرئة المجرمين والقتلة".

وطالبت المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة "وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفرض العقوبات لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في استشهاد شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى احتمال إصابتها بنيران فلسطينية.