بيان من وزارة الخارجية بشأن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية بياناً للتعليق على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، المراسلة في قناة الجزيرة الإخبارية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء.

وأعربت الخارجية في بيانها عن "إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة المرحومة شيرين أبو عاقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي."

وأضاف البيان: "تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مُطالبًا بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة."

وتابع البيان: "وتقدّمت وزارة الخارجية المصرية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل، مؤكدًة على فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة، مع الإعراب عن التمنيات بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي."

واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة، المراسلة بقناة "الجزيرة" الإخبارية، عن عمر يناهز الـ 51 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاصة في الرأس، بجانب إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.