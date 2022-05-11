شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ناعيا شيرين أبوعاقلة: كانت مثالا للاجتهاد والتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ، المراسلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانه على جنين.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الشهيدة، والأسرة الصحفية والإعلامية الفلسطينية، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأكد المجلس أن الزميلة الراحلة كانت مثال للاجتهاد والتميز في عملها، مضيفا أن استهداف قوات الاحتلال للزميلة جريمة نكراء، وأعرب المجلس عن إدانته الكاملة لهذا الإجرام الإسرائيلي المستمر.