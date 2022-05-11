شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب السادات الديمقراطى: الحوار الوطنى يحقق المصلحة العليا للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إنه تلقى دعوة من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في الحوار الوطنى.

وأكد "السادات" فى بيان اليوم الأربعاء، على أهمية الحوار لأنه فرصة للاستماع لمقترحات ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته، مشيدا بما أعلنته الأكاديمية الوطنية للتدريب حول أن مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعي .

وأشار "السادات" إلى أن الحوار وطنى سيتضمن أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، في كافة المجالات، كما يساهم فى خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة المصرية في كافة المجالات.

وأضاف "السادات": "لا شك أن الحوار سيشمل دعوة كافة القوي المجتمعية عدا جماعات الإرهاب والعنف"، لافتا إلى أن الحوار الوطني جاد ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطنية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن حزبه سيقدم مقترحات خلال المشاركة في الحوار الوطنى، واختتم قائلا: "الجمهورية الجديدة وطن يسع القوى الوطنية التي تسعى للبناء".