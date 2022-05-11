شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطي يرحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، على تلبيتها السريعة، لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار، والدفع في اتجاه تفعيل هذه الدعوة وتحويلها إلى أمر ملموس.

ودعت الأكاديمية، إلى التشاور والحوار مع الأطراف السياسية كافة، والتى تعمل في ظل الدستور والقانون، من أجل بناء مشترك لأجندة الحوار ووضع تصور لمخرجاته.

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أن دعوة الرئيس انطلقت من ضروريات الإصلاح السياسي، وهو أمر يقتضي دعوة كل الأطراف السياسية للنقاش حول المجال السياسي، والمجال العام بصفة عامة، ووضع أسس وآليات تضمن مجال عام آمن ومستقر، تحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض الإجتماعي .

وتابع "زهران" قائلاً: الحزب سوف يستجيب لهذه الدعوة بوضع تصوراته للحوار، من حيث المشتركين والأجندة والمخرجات، وذلك بالتعاون مع الأحزاب القريبة منه وإجراء حوار واسع داخله حول الأمر.