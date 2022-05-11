الأحرار الاشتراكيين: الحوار الوطنى فرصة للأحزاب للتعبير عن برامجها

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب الأحرار الاشتراكيين بيانا صباح اليوم برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش، أكد فيه أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خطوة كبيرة علي طريق الاصلاح السياسي الصحيح الذي يقوم علي ترسيخ مبادئ الدستور وتفعيل التعددية الحزبية إيمانا منه أن الأحزاب هي القاطرة التي تقود العملية السياسية إلي منطقة العمل الجاد لمواجهة كافة التحديات ووحدة الصف للقضاء على الإرهاب ودحره، بالإضافة إلى مساندة مؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة.

وقال طارق درويش إن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السيسى فرصة كبيرة للأحزاب لتعود بقوة إلي الساحة السياسية لتعبر عن برامجها وتشارك في صنع القرار الإيجابي الذي يعظم مفاهيم الديموقراطية وتعظيم الدخل القومي وتقليل العجز في الموازنة لخلق المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة والاستمرار في إنجاز المشروعات التنموية التي أقيمت خلال السنوات الماضية وحتي الآن.

وقال "درويش" إن الحوار الوطني يعد انجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لأن لغة الحوار المجتمعي السياسي يؤدي دوما إلي تحقيق أفضل النتائج وتنوع النجاحات فضلا عن أن هذا الحوار في هذا التوقيت يؤكد أن الرئيس السيسي يحمل في وجدانه المزيد من الخير لشعب مصر العظيم الذي لا يألوا جهدا في الوقوف خلف الوطن في كل معاركه ضد الإرهاب و القضاء عليه".

وأضاف "درويش: أنه ينبغي الحرص علي توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل وطني مصري شريف عدا الإرهابيين لأنهم فصيل إجرامي لا يؤمن بوحدة الوطن ولا سلامة أراضيه، مؤكدا أن الدعوة إلى الحوار الوطني رسالة قوية من القائد إلي شعبه وإلي كل دول العالم أن الشعب المصري بالكامل علي قلب رجل واحد من أجل الخروج بالوطن من ازماته وتحقيق المزيد من التنمية الشاملة بمفهوم علمي يواكب كافة التحديات الخارجية والداخلية".

واكد طارق درويش في ختام بيانه ان حزب الأحرار يقف ويؤيد وبدعم خطوات الرئيس السيسي التي يتخذها من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة، كما أن حزب الأحرار يسخر كل امكانياته وأماناته الفرعية والمركزية لإنجاح الحوار وتحقيق الغاية منه".