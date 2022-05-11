شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع ناعيا شرين أبو عاقلة: يجب محاكمة مرتكبى الجريمة أمام الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب التجمع وقيادته ومجلس إدارة جريدة الأهالى المصريه شهيدة الواحب الإعلاميه شرين أبو عاقلة ، والتى استهدفت بالإغتيال من جنود الاحتلال الاسرائيلى أثناء قيامهما بعملها المهنى ،الذى تقوم به منذ مايقارب الربع قرن ، وقد كانت الشهيده نموذج عظيم للمرأه فى أدائها المهنى المتميز ، ونحن نرسل تعازينا لاسرتها وشعبها الفلسطينى البطل

وأكد الحزب فى بيانه على تضامن الصحفيين من أبناء حزب التجمع وجريدة الأهالى فى كل تحرك يعمل على سرعة محاكمة مرتكبى هذه الجريمة أمام المحكمه الجنائية الدولية.