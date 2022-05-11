انتهاك جديد.. الحرس الثوري يستهدف مواقع في أربيل شمالي العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقدمت القوات الإيرانية على استهداف مواقع في إقليم كردستان العراق، في هجوم شنه الحرس الثوري اليوم الأربعاء على ما أسمته طهران بـ”قواعد إرهابية” في مدينة أربيل دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني “لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن”، مضيفا أن تفاصيل الهجوم ستعلن قريبا.

وفي إقليم كردستان العراق، أعلن مدير ناحية سيدكان شمالي محافظة أربيل تعرض البلدة لقصف مدفعي إيراني متكرر منذ صباح اليوم، استهدف مناطق غير مأهولة بالسكان.

وقال إحسان الجبلي في تصريحات للصحافيين، إن القصف المدفعي الإيراني بدأ حوالي الساعة الثامنة واستمر لغاية التاسعة بالتوقيت المحلي، وتركز على قرية بربزين، دون إحداث أي خسائر بشرية.

لكنه أكد أيضا تأجيل الامتحانات النهائية في مدرسة تابعة للقرية، حفاظا على أرواح الطلاب، بسبب القصف.

وتعد هذه الواقعة المعلنة أحدث حلقة في سلسلة انتهاك إيران لسيادة العراق، عبر التعدي على أراضيه، بالقصف بذرائع متعددة؛ ملاحقة معارضين تارة، واستهداف “مواقع إسرائيلية سرية” أحيانا أخرى.

وشن الحرس الثوري الإيراني في مارس آذار، هجوما على ما وصفته وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنها “مراكز استراتيجية إسرائيلية” في أربيل، واصفا إياه بأنه رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين في سوريا.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن هجوم مارس آذار استهدف مناطق سكنية مدنية فحسب، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.