كيسنجر يكشف عن جوانب مثيرة في شخصية بوتين.. “لقد أخطأ”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر والذي يعرف بثعلب السياسة الخارجية الأمريكية، جوانب مثيرة عن شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلاقتها بحربه الأخيرة على أوكرانيا والتوتر المتصاعد بين موسكو والغرب.

تصريحات كيسنجر البالغ من العمر (99 عاماً)، جاءت بمقابلة أجراها مع صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، نشرت الاثنين، وقال فيها:

“لقد قابلت بوتين كطالب في الشؤون الدولية مرة واحدة في السنة لمدة ربما 15 عامًا لإجراء مناقشات استراتيجية أكاديمية بحتة. اعتقدت أن معتقداته الأساسية كانت نوعًا من الإيمان الصوفي في التاريخ الروسي.. وأنه شعر بالإهانة، بهذا المعنى، ليس بسبب أي شيء فعلناه بشكل خاص في البداية، ولكن بسبب هذه الفجوة الهائلة التي انفتحت مع أوروبا والشرق..”

وتابع المسؤول الأمريكي الأسبق قائلا: “لقد تعرض للإهانة والتهديد لأن روسيا كانت مهددة بامتصاص الناتو لهذه المنطقة بأكملها. هذا ليس عذرا ولم أكن لأتوقع هجومًا بحجم الاستيلاء على دولة معترف بها..”

وتابع: “أعتقد أنه (بوتين) أخطأ في تقدير الموقف الذي واجهه دوليًا، ومن الواضح أنه أخطأ في تقدير قدرات روسيا على الحفاظ على مثل هذا المشروع الكبير وعندما يحين وقت التسوية، نحتاج جميعًا إلى الأخذ في الاعتبار، أننا لن نعود إلى العلاقة السابقة، ولكن إلى موقف مختلف، ليس لأننا طالبنا به ولكن لأنهم أنتجوه”.

يشار إلى أن هنري كيسنجر لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و 1977، وخلال هذه الفترة، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام.