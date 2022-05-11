انت الان تتابع خبر تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسينتقل هالاند إلى ملعب "الاتحاد" بعدما قرر مانشستر سيتي تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم في عقده مع دورتموند.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مانشستر سيتي سيدفع 51 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع نادي بوروسيا دورتموند.



وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية أخرى، إلى أنه مع الأخذ بالاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود لهالاند على مدى خمسة أعوام من عقده مع مانشستر سيتي، وهو حوالي 25 مليون يورو سنويا، فإن التكلفة الإجمالية للصفقة ستكون أكثر من 250 مليون يورو.

ومع ذلك، فبحسب موقع "talksport"، فإن هالاند لن يدخل ضمن قائمة أغلى خمس صفقات في تاريخ مانشستر سيتي إذ أخذنا بالاعتبار فقط المبلغ الذي دفعه النادي الإنجليزي لدورتموند من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي.



وأشار الموقع إلى أن هالاند سيحتل المركز التاسع فقط في قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي، خلف نجوم آخرين أقل منه شهرة وموهبة على غرار لاعب الوسط الإنجليزي جاك غريليش الذي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ "السيتي".

ونستعرض في هذا الرصد أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر ستي:

1- الإنجليزي جاك غريليش (من أستون فيلا- 2021) - 100 مليون جنيه إسترليني.

2- البلجيكي كيفن دي بروين (من فولفسبورغ - 2015)- 68 مليون جنيه إسترليني.

3- البرتغالي روبن دياش (من بنفيكا -2020) - 61 مليون جنيه إسترليني.

4- الجزائري رياض محرز (من ليستر سيتي - 2018) - 61 مليون جنيه إسترليني.

5- البرتغالي جواو كانسيلو (من يوفنتوس - 2019) - 58.5 مليون جنيه إسترليني.

6- الإسباني إيمريك لابورت (أتلتيك بيلباو - 2018)- 58 مليون جنيه إسترليني.

7- الإنجليزي رحيم ستريلينغ – (من ليفربول - 2015) – 57 مليون جنيه إسترليني.

8- الإسباني رودري (من أتلتيكو مدريد - 2019) – 56 مليون جنيه إسترليني.

9- النرويجي إرلينغ هالاند (من دورتموند -2022) - 51 مليون جنيه إسترليني.

10- الفرنسي بنجامين ميندي (من موناكو -2017) - 52 مليون جنيه إسترليني.

