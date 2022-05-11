انت الان تتابع خبر انقلاب عجلة قائد في الحشد الشعبي التركماني بكركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - كركوك
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانقلاب عجلة قائد أمني في الحشد الشعبي التركماني على طريق طوز خورماتو - كركوك.
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانقلاب عجلة قائد أمني في الحشد الشعبي التركماني على طريق طوز خورماتو - كركوك.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "معاون قائد محور الشمال للحشد الشعبي التركماني ابو مصطفى الامامي، تعرض إلى حادث سير على طريق طوز خورماتو - كركوك تسبب بانقلاب عجلته واصابته بجروح.