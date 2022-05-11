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انقلاب عجلة قائد في الحشد الشعبي التركماني بكركوك

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانقلاب عجلة قائد أمني في الحشد الشعبي التركماني على طريق طوز خورماتو - كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "معاون قائد محور الشمال للحشد الشعبي التركماني ابو مصطفى الامامي، تعرض إلى حادث سير على طريق طوز خورماتو - كركوك تسبب بانقلاب عجلته واصابته بجروح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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