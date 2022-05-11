الجامعة العربية تدين استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت جامعة الدول العربية استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، واصفة الواقعة بـ"الجريمة البشعة"، مطالبة بتحقيق شامل.



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إدانته لاستشهاد أبو عاقلة بأشد العبارات، معتبرا أن "ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام، وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً".

وعبر أبوالغيط عن تعازيه لعائلة شيرين أبو عاقلة، ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني، فيما تمنى الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب رفقة زميلته الفقيدة.

ووفق ما نشره موقع جامعة الدول العربية، فقد نقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبوالغيط "تأكيده أن الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال، الذي درج على ألا يعبأ بأي معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني"، وفق تعبيره.

وذكر المصدر ذاته أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، حمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه "الجريمة المُفجعة"، مشدداً على "ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين"، حسب المسؤول نفسه. ​

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد أبو عاقلة بالرصاص الحي في الرأس وإصابة المنتج الصحفي علي السمودي برصاص الجيش الإسرائيلي.