شاهد.. الصور الأولى من أمام منزل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تجمع فلسطينيون، اليوم الأربعاء، أمام منزل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا بمدينة القدس، في انتظار جثمانها، وفقا للعين.



وكانت شيرين أبو عاقلة قد فارقت الحياة عقب إصابتها برصاصة قاتلة خلال تغطيتها الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة، غدا الخميس الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي من مقر المقاطعة في مدينة رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما علم مراسل "العين الإخبارية".

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت "جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة".

وحملت الرئاسة في بيان: "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته".

وشددت على أن "جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت".

ولقي استشهاد شيرين أبو عاقلة إدانة من جامعة الدول العربية التي وصفته بأنه "جريمة بشعة تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة صوت الحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر والاستهداف المتواصل لمحافظة جنين وحرب الاحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني".