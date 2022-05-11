رئيس الوزراء الإسرائيلي يتهم الفلسطينيين باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الفلسطينيين بالوقوف وراء اغتيال الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة في جنين، صباح اليوم الأربعاء.

وقال بينيت في بيان: "وفقاً للمعلومات التي جمعناها، يبدو من المرجح أن الفلسطينيين المسلحين كانوا مسئولين عن الوفاة المؤسفة للصحفية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم تصوير فلسطينيين في جنين وهم يتفاخرون "لقد ضربنا جنديًا، إنه ملقى على الأرض".

يأتي هذا بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يركضون داخل مخيم جنين للاجئين مرددين أن "جنديًا قد أصيب".

ولم تتمكن وسائل الإعلام من التحقق من أن الفيديو الذي تم إصداره مرتبط بوفاة شيرين أبو عاقلة.

وتابع بينيت في البيان: "لم يصب أي جندي إسرائيلي، مما يزيد من احتمال أن يكون الإرهابيون الفلسطينيون هم من أطلقوا النار على الصحفي".

وأشار بينيت إل أن إسرائيل دعت الفلسطينيين إلى إجراء تحليل وتحقيقات مرضية مشتركة "من أجل الوصول إلى الحقيقة"، لكن السلطات الفلسطينية رفضت العرض حتى الآن، بحسب قوله.