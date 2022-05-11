شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى يدعو مجلس حقوق الإنسان بجنيف لإدانة جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية "شيرين ابو عاقلة" فى محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الشبكة العربية للإعلام الرقمى، إن ما قامت به القوات الإسرائيلية يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تم انتهاك اتفاقيات جنيف التى تنص على حماية الصحفيين فى مناطق النزاعات المسلحة، حيث تؤكد الشواهد وشهادات الشهود، أنه تم استهداف الإعلامية عمدا، حيث لم تكن هناك أية اشتباكات تستدعي إطلاق الرصاص الحى عليها .

ولفتت الى أن القوات الإسرائيلية دأبت على ارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تواصلها قوات الاحتلال الاسرائيلي وارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في إصرار على انتهاك جسيم لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وأكد محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد استهداف الصحفيين والإعلاميين خلال القيام بمهام عملهم، وأداء رسالتهم الإعلامية فى الأراضي المحتلة، فى محاولة لإخفاء جرائمها ضد المدنيين، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ودعا بسيونى آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأن تجرم استهداف الصحفيين والإعلاميين، وتحويل جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبيه.