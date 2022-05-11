شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يطالب بتحقيق دولى لكشف ملابسات استشهاد شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني والذى نتج عنها استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال واستشهادها متأثرة بإصابتها بطلقة مباشرة فى الرأس .

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن الصحفية الفلسطينية كانت تقوم بواجبها الصحفي نحو تغطية الأحداث فى مدينة جينين ومخيمها وكانت ترتدي سترة الصحافة أثناء إستهدافها من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، متابعا :"باشرت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاتها فى الجريمة النكراء وسترفعها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين الذين أصدروا أوامرهم لقتل الشهيدة بدم بارد مع سبق الإصرار ".

ولفت الاتحاد الى أن الشهيدة عملت فى عدة مواقع مثل وكالة الأونرا وإذاعة صوت فلسطين ، وقناة عمان الفضائية ، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو ولاحقاً إنتقلت للعمل فى عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية .

وحمل الاتحاد العام للصحفيين العرب، الإحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق حرية الصحافة فى الوقت الذى يحيي فيه العالم وكل الزملاء الصحفيين اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم حرية الصحافة العربية، مطالبا بتحقيق دولي يحضره وفد من الاتحاد العام للصحفيين العرب للكشف عن ملابسات هذه الجريمة المروعة التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة .

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين فى إدانة هذه الجريمة البشعة من جانب الإحتلال الصهيوني .

ويطالب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء ومحاكمة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب .