شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية لحقوق الإنسان" تدين اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية البارزة الشهيدة "شيرين ابو عاقلة" مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والذي جرى اليوم في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة فى بيان لها: "تؤكد الشواهد وشهادات الشهود أنه تم استهداف الإعلامية عمدا، حيث لم تكن هناك أية اشتباكات تستدعي إطلاق النيران على الشهيدة، والتي سبقها استهداف إعلامي آخر بالرصاص الحي".

ولفتت إلى أن هذه الجريمة تشكل دليلا جديدا على جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تواصلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في إصرار على انتهاك جسيم لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى إرهاب الإعلاميين لمنعهم من نقل حقائق ما ترتكبه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وحمل شلبي الإدارة الأمريكية المسئولية عن جلب العدالة للشهيدة "أبو عاقلة" التي تحمل الجنسية الأمريكية، معتبرا أن الجريمة ستشكل اختبارا لجدية الإدارة الأمريكية التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي.