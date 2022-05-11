شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. توقعات بهطول الأمطار بمعدلات قياسية على هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأرصاد الصينية: هونج كونج وماكاو وجوانجدونج ستشهد أمطارا غزيرة تصل إلى 10 سنتيمترات في الساعة

أجبرت العواصف الممطرة الشديدة التي تجتاح جنوب الصين المدارس على الإغلاق، كما تهدد بإتلاف محاصيل القمح ووقف التداول في البورصة في هونج كونج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إنه من الممكن أن تشهد هونج كونج وماكاو وجوانجدونج أمطارا غزيرة تصل إلى 10 سنتيمترات في الساعة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، كما أنه من المحتمل تسجيل معدلات أمطار قياسية في بعض المناطق يزيد إجماليها في الفترة من أمس الثلاثاء إلى يوم الجمعة على 50 سنتيمترا.

كما تنبأت إدارة الأرصاد بأن تتضرر مقاطعات جنوبية أخرى بداية من إقليم يونان إلى فوجيان بهذا الطقس.

يشار إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة المسجلة في الصين منذ زمن بعيد.

وقتلت الفيضانات المئات في مقاطعة هنان وسط البلاد العام الماضي، بعد أن أدت أمطار غزيرة إلى ارتفاع مياه خزان سد الخوانق الثلاثة أو ما يعرف أيضا باسم سد الممرات الضيقة الثلاثة إلى مستوى قياسي في عام 2020 وسط فيضانات قاتلة.

وأعلنت وزارة إدارة الطوارئ في بيان أن الصين رفعت اليوم الأربعاء مستوى التأهب الطارئ للفيضانات وأرسلت خبراء إلى مقاطعتي جوانجدونج وجوانجشي لتوجيه جهود الوقاية والمواجهة