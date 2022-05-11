شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الصحة الفلسطينية : وفاة أبوعاقلة بعد وقت قصير من إصابتها برصاصة في الرأس

• وسائل إعلام عربية تتهم الاحتلال بقتل أبوعاقلة خلال مهمة في جنين

• وقفة حداد لطلاب مدرسة شهداء خان يونس على روح أبوعاقلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة 51 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة عن وفاة أبوعاقلة بعد وقت قصير من إصابتها الحرجة بعد أن تعرضت للإصابة برصاصة في الرأس.

كما أشارت الوزارة لإصابة الصحفي علي السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدداً من المواطنين والطواقم الصحفية أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي وبينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام مخيم جنين.

فيما اتهمت وسائل إعلام عربية ، قوات الأمن الإسرائيلية بقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، قائلة: "أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شيرين أبو عقلة في رأسها أثناء قيامها بمهمة في جنين".

من جانبهم نظم طلبة مدرسة شهداء خان يونس جنوبي قطاع غزة وقفة حداد على روح الإعلامية شيرين أبوعاقلة.