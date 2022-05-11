انت الان تتابع خبر كشفت عن تفاصيل 'غامضة'.. برلمانية: قانون الامن الغذائي مشكوك في دستوريته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

اكدت الامين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري، اليوم الاربعاء، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية حوله اشكاليات كبيرة وهو مشكوك في دستوريته ويتضمن قروض لا جدوى منها ستكبل الدولة العراقية بقيود مستقبلية .

