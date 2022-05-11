بعد مقتل الصحفية الفلسطينية.. نقابة الصحفيين العراقيين تطالب بتحقيق دولي عاجل

بغداد - ياسين صفوان - دانت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الأربعاء، الجريمة النكراء التي أقدم عليها الجيش الإسرائيلي والتي أدت إلى مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في مدينة حنين بالضفة الغربية أثناء تأدية واجبها المهني.

وذكرت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تلك الجريمة البشعة التي أثارت استغراب واستنكار وتنديد العالم ممثلا بمنظماته الدولية والصحفية تعد خرقآ فادحآ للمسؤولية الإعلامية وحرية العمل الصحفي والتي تؤكد عليها القوانين والمواثيق الدولية".



وتابعت، "ومن هذا المنطلق فان نقابة الصحفيين العراقيين في الوقت الذي تعلن فيه عن تضامنها مع الصحفيين الفلسطينين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين فإنها تطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل للكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة، كما وتدعو النقابة كافة المنظمات والهيئات الدولية للوقوف بوجه الجيش الإسرائيلي للكف عن جرائمه التي امتدت هذه المرة لاغتيال الصحفيين الذين يؤدون واجبهم المهني ودون مراعاة للقوانين الدولية التي تؤكد على حماية الصحفيين وضمان سلامتهم".