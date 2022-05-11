مفاجآت أحمد حلمي في الغناء (فيديو)

في أيام قليلة تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ولا يزال العدد يزيد مع انتشارها كثيراً على مختلف مواقع السوشيال ميديا.

وكان حلمي قد بدأ تحدياً جديداً على موقع تيك توك للفيديوهات القصيرة طرح من خلاله مقطعاً قصيراً من الأغنية وتحدّى الجمهور لتقديم حركات ورقصات متنوعة تناسب الموسيقى والإيقاع يمكن استخدامها في تصوير مقطع خاص للفيلم، والذي اتضح بعد ذلك أنه فيديو كليب لأغنية الفيلم.



وخلال أيام، شارك العديد من الجمهور في تحدي حلمي حيث ظهر على تيك توك وانستغرام وفيسبوك مئات مقاطع الفيديو التي أبرز مصوروها مواهب عديدة سواء رياضية أو راقصة أو فنية، وشارك فيها أيضاً بعض النجوم منهم ميرهان حسين والمطرب أحمد سعد الذي تحدى حلمي بحركات راقصة ورد عليه حلمي في فيديو خاص.

وعلى خلاف الشكل التقليدي لأغاني الأفلام التي تعتمد على مشاهد من الفيلم نفسه، يقدم حلمي فيديو كليب خاص بالأغنية تقوم فكرته على تيمة الفيلم وحبكته الرئيسة.