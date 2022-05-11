محافظ ذي قار يخاطب البرلمان لتأمين 27 الف درجة وظيفية ضمن الموازنة (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - خاطب محافظ ذي قار محمد هادي حسين، مجلس النواب ووزارة المالية لاطلاق درجات الحذف والاستحداث وتامين 27 الف درجة وظيفية ضمن الموازنة المقبلة.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ حصلت عليها الخليج 365، فإنه "نتيجة لوجود تظاهرات واعتصامات مستمرة منذ سنة كاملة في محافظتنا من قبل عدد كبير من الخريجين من مختلف الاختصاصات بالاضافة الى عدد من الكسبة والعاطلين عن العمل، يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة على اعادة العمل بالدرجات الوظفية للاعوام السابقة من خلال الحذف والاستحداث بالاضافة الى الاجتياح الفعلي لدوائر المحافظة والبالغ (27000) درجة وظيفية والتي سبق ان ارسلت الى مجلي الخدمة الاتحادي".