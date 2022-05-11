صحيفة تكشف أن خسائر 7 شركات يابانية رائدة من العقوبات ضد روسيا أكثر من ملياري دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة Sankei، إن خسائر 7 شركات يابانية رائدة جراء العقوبات ضد روسيا بلغت 265.7 مليار ين ياباني (أكثر من ملياري دولار).



وذكرت الصحيفة أن الشركات التجارية والاستثمارية اليابانية السبع الرائدة، بما في ذلك ميتسوي وميتسوبيشي وإيتوتشو وسوميتومو وماروبيني، تحملت هذه الخسائر اعتبارا من 31 مارس، نتيجة التأثير المباشر وغير المباشر للعقوبات المفروضة على روسيا.

تشمل قيمة هذه الخسارة، على سبيل المثال، تقلص السعر السوقي لأصول هذه الشركات في روسيا، بما في ذلك في مشروعا النفط والغاز "سخالين –1 " و"ساخالين -2". كما تؤخذ في الاعتبار الخسائر الناجمة عن تقديم طائرات ركاب لتأجيرها في روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى ان، الشركات اليابانية لا تنوي، وبدعم من الحكومة، الانسحاب من مشروعي "سخالين 1 " و"ساخالين 2".

في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو في 10 مايو، برر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، هذا الموقف بأهمية الحصول على النفط والغاز الطبيعي المسال من هناك على أساس عقود طويلة الأجل وفي أسعار معقولة.