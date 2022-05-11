جونسون يزور فنلندا والسويد .. قبل اتخاذهما قرارا بشأن عضوية الناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يقوم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى فنلندا والسويد لبحث خطط البلدين للانضمام إلى حلف الناتو.



وقال المتحدث باسم جونسون عشية الزيارة: "نحن ندعم القدرة الديمقراطية للبلدين على اتخاذ قرار بشأن أشياء مثل عضوية الناتو.

وأضاف: "نحن نتفهم مواقف السويد وفنلندا وهذا هو السبب في أن رئيس الوزراء سيناقش هذه القضايا الأمنية الأوسع نطاقا".

وسيلتقي جونسون خلال رحلة تستغرق يوما واحدا، مع نظرائه في ستوكهولم وهلسنكي، كما سيجيب عن أسئلة الصحافة في كلا البلدين.

ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس الفنلندي، سولي نيينيستو، موقف بلاده بشأن العضوية غدا الخميس، في حين من المتوقع صدور إعلان من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الحاكم في السويد يوم الأحد المقبل بعد المشاورات التي ستجري في عطلة نهاية الأسبوع.

ومن الممكن أن يتم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف في يونيو القادم في مدريد ومن المرجح أن يتم تقديمه بسرعة، على الرغم من أن الحصول على توقيع جميع أعضاء الحلف الثلاثين قد يستغرق ما يصل إلى عام واحد.