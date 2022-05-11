كازاخستان تنفي أنباء عن خروجها من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال موقع stopfake.kz، التابع لوزارة الإعلام بكازاخستان، إن المعلومات التي ظهرت مؤخرا عن خطط انسحاب الجمهورية من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير صحيحة.



وجاء في بيان نشره الموقع: "يتم تداول أنباء على تيليغرام، تقيد بأن كازاخستان ستبدأ عملية الانسحاب من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

ودحض البيان الزعم القائل إن السبب يكمن في "الخلافات التي لم يتم حلها بين كازاخستان وروسيا"، وأضاف: "هذا غير صحيح. وقد دحضت هذه المزاعم من جانب وزارة التجارة والتكامل بجمهورية كازاخستان".

وشدد البيان على أن وزارة خارجية كازاخستان، كذبت كذلك هذه المعلومات.

وتابع البيان القول، إن مروجي الأنباء حول الانسحاب المزعوم، ذكروا أنهم استقوا معلوماتهم من مصادر لم يحددوها، وهو ما يجعل التحقق منها مستحيلا عمليا.

ويشار إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.