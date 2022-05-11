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غداً.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول الوضع الإنساني في أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة اجتماعا يوم غد الخميس، بناء على طلب كل من فرنسا والمكسيك لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال المصدر، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية، إن الاجتماع سيعقد في النصف الأول من اليوم، حيث ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من فرنسا والمكسيك، وسيعقد بشكل مفتوح، ومن غير المتوقع التصويت على أي من القضايا، كما شددت "سي إن إن" على أن ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة سيلقون كلمة في هذا الاجتماع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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