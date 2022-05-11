العراق.. مقتل 9 دواعش في تفجير نفق بكركوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عملية أمنية دقيقة.. هكذا وصفتها قوات الأمن العراقية، قادت إلى مقتل 9 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في تفجير نفق، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.



وفي بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، قالت فيه، إن قوات الأمن "تمكنت خلال عملية أمنية امتازت بالدقة والمهنية العالية من تفجير نفق في جبل كراو بكركوك، يتحصن بداخله نحو 9 من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "تم قتل جميع هذه العناصر الإرهابية خلال العملية".

وجرى التعرف خلال العملية، على عناصر من بينها الإرهابي المكنى أبو عمر الذي يعمل ضمن ما تسمى فرقة نهاوند والإرهابي الملقب أبو صفية، بحسب البيان.

ووفق المعلومات المتوفرة لدى خلية الإعلام الأمني، فإن هذه العناصر الإرهابية مشتركة بالهجوم على إحدى نقاط اللواء 96 ضمن الفرقة 14 في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتواصل الأجهزة الأمنية العراقية شن عملياتها لمطاردة التنظيم الإرهابي الذي سجل تراجعاً في مستوى التهديد لأمن المدن والقطعات المشتركة منذ مطلع فبراير/شباط الماضي.