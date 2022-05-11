شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بوسط الضفة الغربية.



وقالت الوزارة، في بيان إن ثائر خليل اليازوري، 18 عاماً، استشهد بعد إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي على جبل الطويل بمدينة البيرة.

ولم تتوفر أي معلومات عن ظروف الحادث، كما لم يعقب الجيش الإسرائيلي حول الواقعة التي تأتي بعد توتر واسع إثر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة