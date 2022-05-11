عاجل.. تفجير انتحاري بمقديشو وأنباء عن وقوع ضحايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت العاصمة الصومالية، الأربعاء، تفجيرا انتحاريا وسط أنباء عن وقوع ضحايا.



ووفق إعلام محلي، فجّر انتحاري نفسه في نقطة أمنية بتقاطع "كم 4" على طريق مطار مقديشو الدولي.

وعقب التفجير، أغلقت قوات الأمن محيط موقع التفجير، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين للمستشفى.

وقامت قوات الأمن بإطلاق نار كثيف عقب التفجير، فيما لم يعرف حتى الآن حجم الخسائر الناجمة عن التفجير .

وفي هذه الأثناء لم تعلق السلطات الصومالية التفجير كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن أصابع الاتهام غالبا ما تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الهجمات.

وتزامن التفجير مع استعداد مرشحي الرئاسة في الصومال توجيه خطاباتهم السياسية أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان داخل مقر الانتخابات في مطار مقديشو الدولي.