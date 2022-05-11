إسرائيل تستهدف صحفيين وتقتل وتصيب عددا منهم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ( 51 عاما ) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وذكرت وكالة معا الإخبارية أن عددا من المواطنين الفلسطينيين والطواقم الصحفية أصيبوا برصاص قوات الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين. وأضافت أن الجنود الإسرائيليين حاصروا أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.



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