مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.



وقالت الوزارة: "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".



كما ذكرت أن الصحفي علي السمودي أُصيب برصاصة في "الظهر"، ووَصفت وضعه بالمستقر.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الصحفي المصاب سمودي، قوله إنه كان يتواجد برفقة "أبو عاقلة"، ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية "أونروا" قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.



وأضاف: "قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس".



وتابع السمودي: "المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون كان واضحا لدى جنود الاحتلال، ولم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات في تلك المنطقة، والاستهداف جرى بشكل متعمد".



وأظهر مقاطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أشخاصا ينقلون "أبو عاقلة" في سيارة، بينما ترتدي سترة خاصة بالصحفيين.



وكانت قوة إسرائيلية، قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين.



وتابع الجيش الإسرائيلي يقول إن فلسطينيين أطلقوا النار بكثافة نحو قواته وألقوا عبوات ناسفة، و"ردت القوات بإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها".



بدورها دانت شبكة الجزيرة الإعلامية "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وأضافت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".



وقالت في بيان "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".



وحسب موقع الجزيرة فإن شيرين أبو عاقلة "من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين للقناة" حيث التحقت بالقناة في العام 1997م.



وأضافت: "طيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".



وذكرت أنها من مواليد مدينة القدس، عام 1971، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، من جامعة اليرموك بالأردن.



المصدر: وكالات+ الجزيرة

