أمير قطر الى طهران غدًا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت وكالة إرنا الايرانية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيتوجه إلى طهران غدا الخميس.

وذكرت رويترز يوم الأحد أن أمير قطر سيتوجه إلى إيران ثم ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى لمناقشة الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.

وقالت إرنا اليوم الأربعاء إن “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه إلى إيران غدا لمتابعة الاتفاقات الأخيرة وتعزيز العلاقات الثنائية لا سيما التعاون بشأن إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.