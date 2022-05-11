قصف صاروخي اسرائيلي على جنوب سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن إسرائيل نفذت “اعتداء” بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت الوكالة “اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي”.

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن الهجوم “اقتصرت على الماديات”.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث أنهت قوات مدعومة من طهران، ومنها حزب الله، وجودها منذ انتشارها لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الثورة السورية التي اندلعت عام 2011.