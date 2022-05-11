شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان..ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة للوقاية من كورونا ليس ضروريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن كبير أمناء الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة للوقاية من تفشي فيروس كورونا ليس ضروريا، إذا تم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك مع اقتراب فصل الصيف الذي يزيد خطر الإصابة بضربة الشمس.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو القول إن الحكومة سوف تواصل مراجعة تدابير مكافحة كورونا جنبا إلى جنب مع متابعة وضع الفيروس في البلاد والتشاور مع الخبراء الطبيين.

وتم تخفيف قيود ارتداء الكمامات في بلدان أخرى تماشيا مع التقدم في عمليات التطعيم ضد كورونا. ورفعت الولايات المتحدة قيود ارتداء الكمامة الإلزامي، كما لم يعد استخدام الكمامات مطلوبا في بريطانيا وفرنسا.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: "نوصي بألا يرتدي الناس الكمامات في الأماكن المفتوحة طالما أنه يتم الحفاظ على مسافة كافية بين الأشخاص، خاصة عندما تكون درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة".

وأشار إلى أن "الخبراء يقولون إنه ينبغي تجنب السلوكيات عالية الخطورة، مثل التحدث إلى الآخرين من مسافة قريبة بدون كمامة. ويعد ارتداء الكمامة المناسبة ضروريا إذا لم يتمكن المرء من الحفاظ على مسافة كافية بينه وبين الآخرين وتحدث معهم".