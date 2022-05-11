سماعة لاسلكية من شادو تترجم 45 لغة

بكين: أطلقت شركة "شادو" Xiaodu سماعة لاسلكية جديدة باسم Du Smart Buds Pro، توفر للمستخدم إمكانية الترجمة من 45 لغة، ولكن هذه الوظيفة لا تعمل إلا عن طريق تطبيق Xiaodu مع توافر اتصال بالإنترنت.

وتروج الشركة الصينية للسماعة من خلال تجهيزها بوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة حتى 40 ديسيبل، كما يتيح وضع الشفافية للمستخدم إدراك الأصوات المحيطة به عند السير في الطرقات مثلاً، وتعتمد هذه الوظيفة على 3 ميكروفونات يتم استعمالها أيضاً لإجراء المكالمات الهاتفية عن طريق الهاتف الذكي المقترن بسماعة الرأس.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات ديناميكية 12 ملم مع دعم تقنية البلوتوث 5.2، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 35 ساعة مع علبة الشحن وتعطيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، ولكن عند تفعيل هذه الوظيفة فإن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 4.5 ساعة بدون علبة الشحن وتصل إلى 22.5 ساعة مع الاعتماد على علبة الشحن.