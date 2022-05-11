إدارة بايدن تناقش إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من الصين

11 مايو , 2022 واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، مناقشة إسقاط الرسوم الجمركية على الواردات من الصين التي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وقال ترامب للصحافيين بعد أن ألقى كلمة حول التضخم: "نناقش ذلك في الوقت الحالي، أقول لكم إننا نناقشه ولم يتخذ أي قرار بعد".

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